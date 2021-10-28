Жюри международного конкурса Siena International Photo Awards определило победителей 2021 года.
Картина мира: самые впечатляющие фото года
Жюри международного конкурса Siena International Photo Awards определило победителей 2021 года.
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В Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома
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Крупный оползень в Сочи: более 70 человек покинули свои поврежденные дома можно так назвать
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5 октября крупный оползень разрушил улицу Новошкольную в сочинском селе Сергей-Поле. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний.
"Оползнем повреждены 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища", – уточнил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
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