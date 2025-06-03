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Кольсайские озёра - одно из самых живописных мест Казахстана, привлекающее туристов своей первозданной красотой и уникальной природой. Расположенные в Алматинской области, недалеко от границы с Кыргызстаном, три озера Кольсай, раскинувшиеся в живописной горной долине Тянь-Шаня, часто называют "жемчужинами Северного Тянь-Шаня".





Каждое из озёр находится на разной высоте - от 1 800 до 2 850 метров над уровнем моря. Вода здесь удивительно прозрачная и насыщенного бирюзового цвета, отражающая еловые леса, скалы и небо. Благодаря чистому горному воздуху и тишине Кольсайские озёра стали популярным направлением для экотуризма, пеших походов, кемпинга и рыбалки.