29.05.2025, 12:16 2971

Кольсайские озёра - изумрудные жемчужины природы Казахстана

Кольсайские озёра - одно из самых живописных мест Казахстана, привлекающее туристов своей первозданной красотой и уникальной природой. Расположенные в Алматинской области, недалеко от границы с Кыргызстаном, три озера Кольсай, раскинувшиеся в живописной горной долине Тянь-Шаня, часто называют "жемчужинами Северного Тянь-Шаня".

Каждое из озёр находится на разной высоте - от 1 800 до 2 850 метров над уровнем моря. Вода здесь удивительно прозрачная и насыщенного бирюзового цвета, отражающая еловые леса, скалы и небо. Благодаря чистому горному воздуху и тишине Кольсайские озёра стали популярным направлением для экотуризма, пеших походов, кемпинга и рыбалки.
 
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09.05.2025, 12:41 70911

В Алматы отмечают День Победы


 
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01.05.2025, 22:03 89241

В Казахстане отметили День единства народа

Фото: Акимат Алматы
Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.

По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
 
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09.04.2025, 16:28 138321

Магия весны: волшебное цветение урюка в Алматы

Фото: instagram.com/dots_foto

Когда еще вокруг голые ветки, а на деревьях уже вспыхивают бело-розовые облака. Этот мимолетный праздник длится всего несколько дней, и каждый год я жду эти моменты, чтобы сделать новые фото", - написал алматинский фотограф Дмитрий Доценко у себя на странице в Instagram.

 
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28.03.2025, 17:26 174166

На ZGC Forum 2025 представили роботов-гуманоидов

Фото: Xinhua/Ju Huanzong
В 2025 году на ежегодной конференции Zhongguancun Forum (ZGC Forum), темой которой стали "Новые качественные производительные силы и глобальное технологическое сотрудничество", были продемотрированы новейшие технологии и продукты в области человекоподобных роботов, сообщает Синьхуа.
 
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22.03.2025, 15:24 190816

Как отмечают Наурыз в Казахстане

Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
 
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18.03.2025, 14:18 198846

Модные показы национальной одежды прошли в городах Казахстана

Фото: Акимат Астаны
В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.

Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.

В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.
 
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14.03.2025, 10:27 213446

110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области

110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

акимат Карагандинской области

Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.

На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.

акимат Карагандинской области
 
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12.03.2025, 13:46 220651

В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"


 
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Теги:АлматыВОВприём

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