23.02.2023, 18:30 5506
В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья
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18.02.2023, 01:53 30776
Животный мир Чукотки
Фото: telegram | Путешествия Колумба
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Несмотря на суровые климатические условия, животный мир Чукотки очень разнообразен.
Здесь, как нигде в России, можно увидеть самых удивительных животных в их естественной среде обитания. На территории Чукотского края обитает около 60 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, а в Чукотском море - примерно 50 видов рыб.
Чукотку населяют величественные северные олени, роскошные горностаи, длиннохвостые суслики, белые и бурые медведи, лисы и песцы, росомахи и полярные волки.
13.02.2023, 23:42 41716
Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике
Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
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В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
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В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
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Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.
Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.
Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
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