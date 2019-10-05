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Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение на Украине, погибли пять человек (ВИДЕО)

04.10.2019, 14:11 6616
Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение на Украине, погибли пять человек (ВИДЕО)
Киев. 4 октября. Kazakhstan Today - Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение на Украине, есть погибшие, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 07.10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 07.46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы, пишет segodnya.ua
 
Жертвами крушения самолета Ан-12 стали пять человек. Еще троих пострадавших спасатели вызволили из поврежденного самолета. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения Львова. 

 
На странице международного аэропорта "Львов" в Facebook сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция), а в аэропорту "Львов" садился на дозаправку. 
 
По данным портала tsn.ua, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что предварительно самолет Ан-12 совершил аварийное приземление из-за того, что закончилось горючее. 
 

Предварительно аварийная посадка совершена в связи с окончанием горючего. Начато расследование", - написал он в Facebook.

 
На месте работают спасатели, они ищут еще двух пассажиров.
 
Напомним, в августе направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы. На борту находились 234 человека, обошлось без жертв.
 
В июне в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24, погибли двое пилотов, пассажиры остались живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения, информировал ТАСС.
 

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