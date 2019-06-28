Два человека погибли при аварийной посадке пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ. 27 июня. Kazakhstan Today - В Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24, погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.

Пилот, погибший там, - командир экипажа. Также погиб бортмеханик", - сказал собеседник агентства.

В медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром.

После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета", - уточнил Фишев.

В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск. На борту авиалайнера находилось 78 человек, включая членов экипажа, из них выжило 37 человек.

20 июня в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия погибли два человека, один госпитализирован

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