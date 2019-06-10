Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Летевший из Санкт-Петербурга в Алматы самолет "Эйр Астаны" вынужденно приземлился в Москве, передает Kazakhstan Today.

Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению Санкт-Петербург - Алматы, по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 16.23 по алматинскому времени", - сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Как пояснил авиаперевозчик, в процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале", - указывается в сообщении.

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