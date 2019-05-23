Летевший из Нур-Султана в Москву самолет "Эйр Астаны" вернулся в аэропорт вылета из-за повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя

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Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Самолет, выполнявший рейс из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя, передает Kazakhstan Today.

Самолет авиакомпании "Эйр Астана", рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан - Москва (Шереметьево), по теxническим причинам вернулся в аэропорт вылета. В 21.57 воздушное судно А321 благополучно совершило посадку. На борту наxодилось 125 пассажиров и 8 членов экипажа", - сообщила вечером 21 мая пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Сегодня в ведомстве, ссылаясь на информацию авиакомпании "Эйр Астана", проинформировали, что 21 мая самолет, выполнявший рейс КС 873 из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета в 21.56 минут по технической причине.

В процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя №1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых. Экипаж в соответствии с процедурами компании принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Всем пассажирам было предоставлено питание и проживание, в том числе и пассажирам, ожидавшим рейса в аэропорту Шереметьево", - отмечается в сообщении.

Пассажиры отмененного рейса вылетели из Нур-Султана в Москву сегодня регулярным рейсом КС 893 в 08.05 на воздушном судне Boeing 767. В настоящее время технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности.

Напомним, несколько дней назад в самолете "Эйр Астаны", совершавшем рейс по направлению Нур-Султан - Москва, выявили дефект . В связи с этим перед посадкой в аэропорту Шереметьево, с учетом имеющихся ограничений, командир экипажа запросил полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала.

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