Казахстанцев не было на борту сгоревшего в Шереметьево самолёта

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцев не было на борту самолета Москва - Мурманск, сгоревшего 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, передает Kazakhstan Today.
Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовал полный список погибших и выживших в катастрофе пассажиров. Граждан Казахстана среди них нет. Эту информацию подтвердили также в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как сообщалось ранее, 41 человек погиб в результате возгорания пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск. На борту авиалайнера находилось 78 человек, включая членов экипажа, из них выжило 37 человек.
Среди версий крушения самолета недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Шереметьево. Председатель сената Дарига Назарбаева также направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
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