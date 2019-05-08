Казахстанцев не было на борту сгоревшего в Шереметьево самолёта

У одного из мужчин,1989 года рождения, диагностировали 90% ожогов тела. Он скончался от полученных травм. Второй пострадавший, 1960 года рождения, находился в критическом состоянии, у него диагностировано 85% ожогов тела. Его доставили санавиацией в Мангистаускую областную больницу. Не приходя в сознание, он скончался".