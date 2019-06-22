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В столице скончался один из пострадавших при крушении самолета АН-2

21.06.2019, 19:41 3862
В столице скончался один из пострадавших при крушении самолета АН-2
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В столице скончался один из пострадавших при крушении самолета АН-2, передает Kazakhstan Today.
 

В течение суток с момента поступления в Центральную дорожную больницу Нур-Султана пациенту, пострадавшему в результате крушения самолёта АН-2, проводилась реанимация и интенсивная терапия мультидисциплинарной командой с привлечением специалистов и профессоров. В течение дня у пациента четырехкратно отмечалась остановка сердечной деятельности. Трижды реанимация увенчалась успехом. При последней остановке сердечной деятельности проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта. Констатирована биологическая смерть", - сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения столицы.

 
В ведомстве напомнили, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, со множественными травмами, несовместимыми с жизнью. За жизнь пациента боролись лучшие специалисты города.
 
Акимат города и управление общественного здравоохранения выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
 
Напомним, 20 июня в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник были госпитализированы. По факту крушения самолета начато досудебное расследование.
 

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