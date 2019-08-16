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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, обошлось без жертв

15.08.2019, 14:03 9559
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, обошлось без жертв
Москва. 15 августа. Kazakhstan Today - Направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы. Всех пассажиров эвакуировали, передает Kazakhstan Today.
 

На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа. По данным транспортной прокуратуры, в самолете летело "220 пассажиров, 6 детей и 5 членов экипажа". Источник в экстренных службах сообщил, что у самолета загорелся двигатель, сам борт избежал огня", - сообщает ТАСС

 
По данным Минздрава, после посадки госпитализировали 23 человека, среди них пять детей. Их доставили в больницы Жуковского и Раменского. Сообщается, что люди в основном получили ушибы. Все пассажиры были застрахованы и получат выплаты.
 
По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя. Причиной этого он назвал попадание в них птиц.
 
Экипаж самолета смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. Эвакуированных людей отвели на расстояние 300 метров от места посадки.

Ранее сообщалось, что в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения.
 

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