Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, обошлось без жертв

На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа. По данным транспортной прокуратуры, в самолете летело "220 пассажиров, 6 детей и 5 членов экипажа". Источник в экстренных службах сообщил, что у самолета загорелся двигатель, сам борт избежал огня", - сообщает ТАСС.
По данным Минздрава, после посадки госпитализировали 23 человека, среди них пять детей. Их доставили в больницы Жуковского и Раменского. Сообщается, что люди в основном получили ушибы. Все пассажиры были застрахованы и получат выплаты.
По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя. Причиной этого он назвал попадание в них птиц.
Экипаж самолета смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. Эвакуированных людей отвели на расстояние 300 метров от места посадки.
Ранее сообщалось, что в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения.
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