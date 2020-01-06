Пассажирский автобус загорелся в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 5 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске пассажирский автобус загорелся во время движения, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел сегодня около 09.00 на улице Бурова, вблизи остановки "Поликлиника", сообщили в УЧС Усть-Каменогорска.

По данным портала YK-news.kz , в автобусе, следовавшем по маршруту №13, произошло короткое замыкание. Сообщается, что пострадавших нет - все пассажиры успели покинуть транспортное средство.













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