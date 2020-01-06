Пассажирский автобус загорелся в Усть-Каменогорске

Инцидент произошел сегодня около 09.00 на улице Бурова, вблизи остановки "Поликлиника", сообщили в УЧС Усть-Каменогорска.
По данным портала YK-news.kz, в автобусе, следовавшем по маршруту №13, произошло короткое замыкание. Сообщается, что пострадавших нет - все пассажиры успели покинуть транспортное средство.
Напомним, в сентябре 2019 года в Туркестанской области, на 597-м километре трассы Алматы - Термез, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Yutong, следовавшего по маршруту Сарыагаш - Алматы. Во время происшествия в салоне находились 34 пассажира. Им удалось покинуть автобус до прибытия пожарных подразделений. В октябре пассажирский автобус горел в Нур-Султане.
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