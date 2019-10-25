Фото: 24.kz

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане загорелся автобус, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте по ЧС Нур-Султана, 24 октября, в 09.17, поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса на пересечении улиц Б. Момышулы и Сатпаева.

"По прибытии первых пожарных расчетов в 09.21 горел двигательный отсек и задняя часть автобуса. Пассажиров в салоне не было. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 09.31. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС", - сообщили в столичном ДЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства