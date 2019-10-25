Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматы сгорел пассажирский автобус, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте по ЧС, 24 октября, в 06.45, поступило сообщение о возгорании автобуса в Бостандыкском районе, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ходжанова.

"По прибытии первых пожарных расчетов горел открытым пламенем пассажирский автобус №32, марки "Yutong", следовавший в западном направлении. Водитель автобуса пытался самостоятельно тушить возгорание. Пассажиров в автобусе не было", - рассказали в ДЧС.

Принятыми мерами возгорание локализовано за 6 минут, ликвидировано в 07.04. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Было задействовано 11 сотрудников ДЧС, 2 единицы техники.

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