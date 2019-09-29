Автобус с 34 пассажирами загорелся на трассе в Туркестанской области

Туркестан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В пятницу вечером, в 21.36, в Тюлькубасском районе Туркестанской области, на 597-м километре трассы Алматы - Термез, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Yutong, следовавшего по маршруту Сарыагаш - Алматы, передает Kazakhstan Today.
Во время происшествия в салоне находились 34 пассажира. Им удалось покинуть автобус до прибытия пожарных подразделений, сообщили в пресс-службе КЧС РК.
Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 22.13 и ликвидирован в 22.25. К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области сгорел автобус, в котором на момент начала пожара находилось 12 человек. Всем удалось покинуть горящий транспорт. Автобус с пассажирами также горел в Уральске. В нем находилось 30 человек. В Северо-Казахстанской области на дороге загорелась "Газель" с детьми.
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