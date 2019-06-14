Уральск. 13 июня. Kazakhstan Today - В Уральске загорелся автобус с пассажирами, передает Kazakhstan Today.





Пожар в автобусе маршрута №22 произошел вечером 12 июня, недалеко от АЗС "Нефтэк" по проспекту Евразия. Возгорание произошло в моторном отсеке в момент, когда автобус отъезжал от остановки "Галактика". В салоне автобуса находилось около 30 человек, сообщает портал "Мой город".

Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, загорелся автобус марки Daewoo, который обслуживает маршрут.

"Вызов на пульт противопожарной службы поступил в 19.30. Автобус мог сгореть дотла за 5-7 минут. Кроме этого, огонь мог перекинуться на близлежащую АЗС. Но, благодаря оперативно прибывшему подразделению службы пожаротушения, огонь удалось полностью ликвидировать в 19.44. Жертв и пострадавших нет", - рассказал Нуралы Мусиев.

Стоит отметить, что на месте работали пять пожарных и одна единица техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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