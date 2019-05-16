Петропавловск. 15 мая. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане на дороге загорелась "Газель" с детьми, передает Kazakhstan Today.

14 мая, около 17.10, в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Рощинское, произошло возгорание пассажирского микроавтобуса марки "Газель". Дым в моторном отсеке заставил притормозить водителя, перевозившего детей из Петропавловска в райцентр Тайынша. Сопровождавшие детей полицейские немедленно эвакуировали 11 детей из микроавтобуса, вызвали пожарных и принялись тушить горящий автомобиль огнетушителями, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Однако из-за ветра огонь разгорался сильнее, и полицейские вместе с водителями столкнули горящий микроавтобус в кювет, подальше от дорожного полотна. Принятые меры помогли избежать жертв", - отметили в полиции.

Эвакуированных в село Рощинское детей полицейские на другом автомобиле благополучно сопроводили до дома.

По данным ведомства, в составе сопровождавшего детей автопатруля находились старший лейтенант полиции Жигер Балтабай и старший сержант полиции Батырхан Молдажанов.

Напомним, 18 января 2018 года, в Иргизском районе Актюбинской области, на автодороге Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

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