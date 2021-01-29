Житель Усть-Каменогорска бросился в Иртыш, чтобы спасти женщину

Усть-Каменогорск. 28 января. Kazakhstan Today -28 января в Иртыше едва не утонула 60-летняя женщина. Она набирала воду, оступилась и упала в реку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , женщина схватилась за ветку и стала звать на помощь. Ее крики услышали находившиеся неподалеку супруги. Парень побежал к берегу. В тот момент женщину уже уносило течением. Тогда он бросился в реку и поплыл за ней, схватил за куртку и потащил к берегу, но вытащить пострадавшую не смог.

Вскоре прибыли полицейские и спасатели. Женщину передали медикам.

Начальник управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула оценил смелость и решительность Артема и наградил его почетной грамотой и памятным подарком", - рассказали в департаменте полиции.

24 января рыбаки едва не утонули в Капшагае. Льдина, на которой они рыбачили, откололась и унесла их от берега.

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