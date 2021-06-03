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В Усть-Каменогорске женщина сбила лося

02.06.2021 7642
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 июня - Лось попал под колеса автомобиля на Объездном шоссе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
44-летняя женщина за рулем легкового автомобиля сбила лося, внезапно выскочившего на дорогу, сообщает YK-news.kz.
 

В результате ДТП люди не пострадали. Животное погибло", - сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска.

 
В ведомстве добавили, что автомобилистке не грозит административная ответственность.
 

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