В Нур-Султане полицейским пришлось применить оружие для задержания пьяного водителя

Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана устроили погоню за пьяным нарушителем, для остановки транспортного средства было применено табельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 апреля в 03.52 по проспекту Тауелсиздик полицейскими была замечена автомашина Citroen, которая передвигалась без государственных регистрационных номерных знаков, грубо нарушая правила дорожного движения. Полицейскими было принято решение остановить данное авто. Однако водитель добавил газу, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан", - сообщает Polisia.kz .

Нарядами полка патрульной полиции было начато преследование автомашины.

Водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжал скрываться, передвигаясь по столичным улицам, а затем заехал в микрорайон Коктал. По проспекту Тлендиева данную автомашину удалось заблокировать с помощью патрульных автомашин, однако водитель не прекращал противоправные действия и продолжал таранить служебную автомашину полицейского. Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, сотрудниками полиции было применено табельное оружие для остановки транспортного средства путем повреждения его колес", - проинформировали в полиции.

Отмечается, что в результате применения служебного оружия никто не пострадал.

21-летний подозреваемый был задержан. По результатам освидетельствования он находился в алкогольном опьянении.

В ходе проверки в салоне автомашины обнаружен государственный регистрационный номерной знак с российским учетом. Ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности", - добавили в полиции.

В отношении нарушителя составлено сразу 19 административных протоколов - по статье 599 КРКоАП за проезд на запрещающий сигнал светофора составлено 12 протоколов, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, за невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел и другие.

Машина водворена на коммунальную стоянку. По решению специализированного межрайонного административного суда нарушитель арестован на 20 суток, а также лишен права управления сроком на 7 лет.



