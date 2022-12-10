В Актау из-за прорыва теплосети без отопления остались жилые дома и школа

Фото: ГКП КЖСА
Ведутся восстановительные работы
Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 31а и 31б микрорайонах произошел прорыв на тепловых сетях, из-за чего люди остались без отопления. Коммунальные службы ведут восстановительные работы.
Как сообщает "Лада", проблема коснулась жителей домов по следующим адресам:
в 31а микрорайоне - №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23;
в 31б микрорайоне - №№ 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29.
Аварийная ситуация сказалась также на жителях микрорайона Шыгыс-3, работе хостела, школы, расположенной в 31а микрорайоне, бани и ресторанов.
Обслуживающая организация обратилась с сообщением о порыве. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подача теплоснабжения будет возобновлена", - сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы".