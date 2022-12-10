В Актау из-за прорыва теплосети без отопления остались жилые дома и школа

Жертв и пострадавших нет

Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный спас из горящего дома троих детей и их родителей в Панфиловском районе области Жетісу.





7 декабря 2022 года около в 21 часа 40 минут в селе Улкен Шыган Панфиловского района области Жетісу произошло возгорание частного жилого дома", - сообщили в ДЧС.





О возгорании сообщил первый очевидец, который и помог эвакуироваться из горящего дома троим детям - 2010, 2014 и 2018 года рождения и их родителям. Он также вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара.





Пожар удалось потушить силами сотрудников ДЧС в 22 часа 22 минуты на площади 50 кв. м. Никто из граждан не пострадал", - уточнили в департаменте.





Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.





В ведомстве рассказали, что героем стал сосед семьи - Еркебулан Айтбаев, младший сержант гражданской защиты, пожарный ПЧ-11 города Жаркента. По счастливой случайности в ту ночь он находился дома в свободное от несения службы время.







