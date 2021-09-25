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МИНВОДЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - На Эльбрусе найдены 10 пропавших туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МЧС, компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них, сообщает РИА Новости

Три человека погибли, двое находятся без сознания, у одного перелом ноги - их сейчас спускают с высоты 5300 метров на 5000. Пятерых спустили, они в безопасности. Трое не поднимались вовсе, один спустился самостоятельно.

Вчера утром, около 10.00, группа поднялась на плато вершины. Одной девушке стало плохо, и помощник гида Игорь Даньков решил спустить её на седловину. Группа двинулась дальше, но через 10 минут разразился шторм, упало давление, а ветер стал дуть снизу вверх. Видимость упала до полуметра. Даньков продолжал спуск с туристкой, но спустя час она умерла. До 15.00 он ждал группу, пытался связаться с МЧС, но в итоге решил двигаться самостоятельно. Он первым сообщил координатору о застрявшей группе, и МЧС начало спасательную операцию", - рассказали организаторы похода.





Оставшиеся три гида продолжали спуск, поделив участников на "быстрых" и "медленных". На тропе погибли двое туристов - от переохлаждения. Ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши. Остальные альпинисты были спасены. Часть из них госпитализирована в региональную больницу Нальчика.

Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов - жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА Новости старший гид турфирмы Денис Алимов.

Вечером в четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы.

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