В ЗКО поезд насмерть сбил 14 лошадей

Уральск. 13 февраля. Kazakhstan Today - На перегоне станции Сулусай - Жаркий в Западно-Казахстанской области грузовой поезд насмерть сбил 14 лошадей. Владелец животных привлечен к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

11 февраля в Линейный отдел полиции на станции Уральск от диспетчера поступило сообщение о том, что на перегоне станции Сулусай-Жаркий машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение в связи с наездом на 14 лошадей, находившихся на железнодорожных путях. Все животные погибли. Стоянка поезда составила 46 минут", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

В ходе проверки транспортные полицейские установили владельца лошадей. Им оказался 35-летний житель города Аксая Западно-Казахстанской области, пишет издание "Мой город"

В отношении него составлен административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог)", - проинформировали в полиции.

По словам Кобландина, с начала года зарегистрировано 198 фактов экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 147. В том числе лошадей - 77, верблюдов-10, КРС-57.

За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 85 владельца скота.





Напомним, аналогичный инцидент произошел в ЗКО в ноябре прошлого года. Тогда на разъезде Пепел в Бурлинском районе грузовой поезд сбил 8 лошадей

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