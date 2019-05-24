Полиция установила личности подростков, избивших своего сверстника в Актау

Актау. 23 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали видеоролик, на котором подростки избивают своего сверстника, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, видеоролик был изучен, личности участников избиения установлены.

Ими оказались первокурсники одного из колледжей города Актау. Действия происходили 20 апреля этого года, потерпевший в полицию с заявлением не обращался", - сказал Н. Ораз.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.





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