Полиция установила личности подростков, избивших своего сверстника в Актау

Актау. 23 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали видеоролик, на котором подростки избивают своего сверстника, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, видеоролик был изучен, личности участников избиения установлены.
Ими оказались первокурсники одного из колледжей города Актау. Действия происходили 20 апреля этого года, потерпевший в полицию с заявлением не обращался", - сказал Н. Ораз.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
Как сообщалось ранее, в Каркаралинске девятиклассник ранил восьмиклассника складным ножом. В связи с ростом жестоких драк среди подростков Министерство образования и науки предложило принять ряд мер. Также в Казахстане могут ужесточить наказание для преступников младше 14 лет.
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