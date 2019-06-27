Пятиклассник погиб в Акмолинской области от удара током

Кокшетау. 26 июня. Kazakhstan Today - Оголившийся ещё 12 лет назад кабель стал причиной гибели пятиклассника в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

11-летний мальчик скончался от удара током. Он схватился за оголённые провода, которые валялись возле водонапорной станции. Оказалось, что сельский акимат снял охрану с режимного объекта.

Мать и родственники погибшего пятиклассника Димы Щеголькова не находят себе места. Тетя стала свидетельницей ужасной гибели мальчика. В этот день он пришёл к ней на работу, на водонапорную станцию, играл поблизости с сестрёнкой. Тётя даже предупредила детей, чтобы они не трогали провода, но Дима из любопытства схватился за них.

Он мёртвый уже был, он сразу же упал, у него даже очки разлетелись, он в очках был, всё вдребезги", - сказала тетя ребенка Анфиса Герцег.

Водонапорная станция подаёт воду в соседнее село Ковыльное. А в самом Жаныспае водопровода нет, есть только скважины. Станция считается объектом стратегическим и режимным. Но любой может сюда подойти, вот и дети часто бегали рядом с оголёнными проводами.

По словам директора государственного коммунального предприятия "Есильский горкомхоз" Кайрата Мукубаева, предприятие отказалось от охраны объекта в связи с тяжелым финансовым положением.

Сейчас там ведутся работы, меняют этот кабель, который оголился, сейчас там все работают, занимаются", - сказал аким Жаныспайского сельского округа Николай Пономарёв.

Диму похоронили вчера. Возле гроба мать дала своему единственному, но уже погибшему ребёнку обещание - наказать виновных.

Мне не нужна материальная помощь, этим моего ребенка не вернёшь. Но кто виновен, тот должен нести наказание. Я обещала сыну. Я вчера сидела возле гроба и говорила: "Сыночка, я обещаю, они сядут!" И они сядут!" - сказала мать мальчика Наталья Щеголькова.

Виновных сейчас ищут, но пока никто не хочет отвечать за случившееся: ни электрики, ни водники, ни сельский аким. А вот смертельно опасный электрокабель после гибели Димы наконец закопали.

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