Пятиклассник погиб в Акмолинской области от удара током

11-летний мальчик скончался от удара током. Он схватился за оголённые провода, которые валялись возле водонапорной станции. Оказалось, что сельский акимат снял охрану с режимного объекта.
Мать и родственники погибшего пятиклассника Димы Щеголькова не находят себе места. Тетя стала свидетельницей ужасной гибели мальчика. В этот день он пришёл к ней на работу, на водонапорную станцию, играл поблизости с сестрёнкой. Тётя даже предупредила детей, чтобы они не трогали провода, но Дима из любопытства схватился за них.
Он мёртвый уже был, он сразу же упал, у него даже очки разлетелись, он в очках был, всё вдребезги", - сказала тетя ребенка Анфиса Герцег.
Водонапорная станция подаёт воду в соседнее село Ковыльное. А в самом Жаныспае водопровода нет, есть только скважины. Станция считается объектом стратегическим и режимным. Но любой может сюда подойти, вот и дети часто бегали рядом с оголёнными проводами.
По словам директора государственного коммунального предприятия "Есильский горкомхоз" Кайрата Мукубаева, предприятие отказалось от охраны объекта в связи с тяжелым финансовым положением.
Сейчас там ведутся работы, меняют этот кабель, который оголился, сейчас там все работают, занимаются", - сказал аким Жаныспайского сельского округа Николай Пономарёв.
Диму похоронили вчера. Возле гроба мать дала своему единственному, но уже погибшему ребёнку обещание - наказать виновных.
Мне не нужна материальная помощь, этим моего ребенка не вернёшь. Но кто виновен, тот должен нести наказание. Я обещала сыну. Я вчера сидела возле гроба и говорила: "Сыночка, я обещаю, они сядут!" И они сядут!" - сказала мать мальчика Наталья Щеголькова.
Виновных сейчас ищут, но пока никто не хочет отвечать за случившееся: ни электрики, ни водники, ни сельский аким. А вот смертельно опасный электрокабель после гибели Димы наконец закопали.
Напомним, в начале июня в Алматинской области от удара током погибли двое детей, оставшиеся без присмотра взрослых, а позже в регионе по этой же причине скончался еще один ребенок 2007 года рождения. По неосторожности он получил поражение электрическим током от оголенных проводов, которые, по предварительным данным, свисали с трансформаторной будки.
В мае в Нур-Султане 12-летний мальчик получил сильнейший удар током на новом железнодорожном мосту. В Акмолинской области школьник погиб во время субботника - проводя уборку, ученик 8 класса получил удар током высокого напряжения и скончался на месте. В Актюбинской области в прошлом году 9-летний мальчик, играя во дворе школы, залез в трансформаторную будку, получил удар током и лишился рук.
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