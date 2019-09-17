Семь человек погибли при столкновении двух иномарок в Алматинской области

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По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, на трассе столкнулись два автомобиля "Ауди", один из которых выехал на полову встречного движения. Шесть человек погибли на месте происшествия, среди них оба водителя. Троих пассажиров доставили в больницу Текели, один из них скончался.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Напомним, вчера вечером на перегоне Аксенгир - Шамалган в Алматинской области пассажирский поезд протаранил автобус, застрявший в пробке на железнодорожном переезде, погиб водитель автобуса, пострадали женщина и двое детей. Также сообщалось о том, что в Хромтау автомобиль врезался в группу несовершеннолетних, а в ЗКО при столкновении легковушки с ЗИЛом погибли пять человек. Еще шесть человек погибли минувшей ночью в ДТП в Актюбинской области.
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