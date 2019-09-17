Семь человек погибли при столкновении двух иномарок в Алматинской области

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Талдыкорган. 16 сентября. Kazakhstan Today - В ночь с воскресенья на понедельник на 26-м километре автодороги Алматы - Текели произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли семь человек, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, на трассе столкнулись два автомобиля "Ауди", один из которых выехал на полову встречного движения. Шесть человек погибли на месте происшествия, среди них оба водителя. Троих пассажиров доставили в больницу Текели, один из них скончался.

По факту ДТП начато досудебное расследование.





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