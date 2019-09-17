Автомобиль въехал в группу несовершеннолетних в Хромтау (ВИДЕО)

Хромтау. 16 сентября. Kazakhstan Today - Автомобиль въехал в группу подростков в Хромтау, передает Kazakhstan Today.

По информации 24.kz , в Хромтау водитель легковушки наехал на группу подростков. Пострадали восемь студентов и один ученик нулевого класса. Всех их доставили в больницу.

По последней информации, трое из них остаются под присмотром врачей. В полиции сообщили, что за рулем авто находился 20-летний парень, который после инцидента скрылся. Но виновник ДТП, у которого, к слову, отсутствует водительское удостоверение, вскоре был задержан. Возбуждено административное производство.





По данным департамента полиции Актюбинской области, по результатам предварительной проверки начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК - (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

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