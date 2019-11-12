Подросток провалился в открытый люк в Рудном

Рудный. 11 ноября. Kazakhstan Today - Пятнадцатилетний житель Рудного упал в открытый люк, когда гулял в парке "Достык" - центральном парке Рудного.

ЧП произошло в темное время суток 9 ноября, около 19.00, сообщает " Наша газета ".

"Сигнал поступил в противопожарную службу Рудного в субботу, в 18.59. Подросток гулял в рудненском парке "Достык" со своим другом. Друг и набрал телефон пожарной службы", - сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат Какимов.

Рудненские пожарные вытащили подростка с помощью веревки, люк, глубина которого 4 метра, закрыли. Почему и как долго он был открыт на территории центрального парка, выясняется.

Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, в которой он провел полчаса. Мальчик был доставлен в рудненскую городскую больницу. Сегодня утром переведен в детскую областную больницу.

В областном департаменте по ЧС еще раз напомнили, что в зимний период увеличивается количество происшествий, связанных с падениями в открытые люки. В связи с этим сотрудники службы просят граждан незамедлительно сообщать об открытых колодцах в коммунальные службы.





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