В Жанаозене от отравления угарным газом два несовершеннолетних официанта скончались, третий в реанимации

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Актау. 25 ноября. Kazakhstan Today - Трое несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, работали официантами в ресторане Жанаозена, отравились угарным газом. Двое скончались, один находится в реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области, инцидент произошёл 24 ноября, в 14.30, в одном из ресторанов Жанаозена, пишет Lada.kz

Два официанта ресторана, школьник 2006 года рождения и учащийся колледжа 2004 года рождения, скончались. Молодой человек 2003 года рождения, также учащийся колледжа, крайне тяжёлый, помещен в отделение реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы в состоянии комы. Нам сообщили, что сегодня он уже приходит в сознание", - уточнили в департаменте.

По предварительным данным, пострадавшие работали официантами в ресторане "Алихан". На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, причины отравления выясняются.

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