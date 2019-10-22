Кокшетау. 21 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области женщина и ребенок насмерть отравились угарным газом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по ЧС, 19 октября в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области в частном жилом доме из-за нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и скончались на месте женщина 1997 года рождения и девочка 2008 года рождения.

КЧС МВД призывает население соблюдать правила эксплуатации отопительных печей, нарушение которых может привести к необратимым последствиям, к таким как отравление угарным газом.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 метра от поверхности печи и дымоходов.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты водой.

Топливо (уголь) должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метров от сгораемых строений.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже: 1) одного раза в три месяца - для отопительных печей; 2) одного раза в два месяца - для печей и очагов непрерывного действия.

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