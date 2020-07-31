В Алматы пьяный водитель сбил мужчину и годовалого ребенка

Согласно информации, размещенной на странице almaty_kris_p в Instagram, ДТП произошло по улице Вахтангова.
Пьяный пожилой водитель сбил мужчину и годовалого ребенка, протащил и ударил об наружный блок кондиционера, далее сдал назад и сделал это ещё раз, позже попытался скрыться с места ДТП", - говорится в сообщении.
Согласно информации, на улице Джандосова, не доезжая до улицы Навои, водитель ударил ещё две машины.
Приехал сын водителя и сказал, что является бывшим сотрудником и это дело замнет, хотелось бы, чтобы этот факт получил общественный резонанс и водитель не остался без наказанным, тяжело пострадали мужчина и годовалый ребёнок", - пишет автор поста.
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Здравствуйте прошу вас разместить пост о дорожно транспортном происшествии, произошедшем на улице Вахтангова 2а, пьяный пожилой водитель сбил мужчину и годовалого ребенка, протащил и ударил об наружний блок кондиционера, далее сдал назад и сделал это ещё раз, позже попытался скрытся с места ДТП и на улице Джандосова не доезжая ул Навои ударил ещё две машины, приехал сын водителя и сказал, что является бывшим сотрудником и это дело замнёт, хотелось бы чтобы этот факт получил общественный резонанс и водитель не остался без наказанным, тяжело пострадал мужчина и годовалый ребёнок
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