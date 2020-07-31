В Алматы пьяный водитель сбил мужчину и годовалого ребенка

"Мой внук играл на улице вместе со своим другом. Они шли по тротуару, расположенному на перекрестке улиц Бородина - Пушкина. Тамерлан наступил на дорожный знак "Пешеходный переход", который валялся на земле, и упал прямо в колодец, наполненный водой. Вытаскивал его из люка друг".