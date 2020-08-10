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Пьяный алматинец заехал на машине на стадион

09.08.2020, 20:13 7075
Пьяный алматинец заехал на машине на стадион
Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - Заехавший на стадион водитель получил 15 суток и лишился прав на семь лет, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел вечером 8 августа в Алматы. Водитель заехал на территорию стадиона.
 
Прибывшими на место сотрудниками полиции нарушитель был отстранен от управления автомобилем. 
 
22-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается результатами судебно-наркологической экспертизы.
 
За управление транспортным средством в состоянии опьянения решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был лишен права управления автомобилем сроком на семь лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.
 
Сейчас нарушитель находится под стражей.
 

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