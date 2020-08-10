Пьяный алматинец заехал на машине на стадион

Инцидент произошел вечером 8 августа в Алматы. Водитель заехал на территорию стадиона.
Прибывшими на место сотрудниками полиции нарушитель был отстранен от управления автомобилем.
22-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается результатами судебно-наркологической экспертизы.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был лишен права управления автомобилем сроком на семь лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.
Сейчас нарушитель находится под стражей.
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