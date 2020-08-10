Пьяный алматинец заехал на машине на стадион

Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - Заехавший на стадион водитель получил 15 суток и лишился прав на семь лет, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел вечером 8 августа в Алматы. Водитель заехал на территорию стадиона.

Прибывшими на место сотрудниками полиции нарушитель был отстранен от управления автомобилем.

22-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается результатами судебно-наркологической экспертизы.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был лишен права управления автомобилем сроком на семь лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

Сейчас нарушитель находится под стражей.

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