В Мангистауской области мужчина на дельтаплане упал в обрыв и сломал руки

Актау. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Каракиянском районе Мангистауской области мужчина, планировавший на дельтаплане, упал в обрыв и получил травмы, в том числе переломы рук, передает Kazakhstan Today.

Как уточняет inaktau.kz , из-за полученных повреждений пострадавший не мог самостоятельно выбраться.

На место на автомобиле первой помощи специализированной пожарной части №3 Жанаозена прибыли пять спасателей, которые в экстренном порядке оказали пострадавшему первую помощь.

Спасатели подняли мужчину при помощи альпинистского снаряжения, уложили на носилки и передали сотрудникам скорой помощи, рассказал заместитель начальника ДЧС по Мангистауской области Бекболат Абдикадиров.

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