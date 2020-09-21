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В Мангистауской области мужчина на дельтаплане упал в обрыв и сломал руки

20.09.2020
В Мангистауской области мужчина на дельтаплане упал в обрыв и сломал руки
Актау. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Каракиянском районе Мангистауской области мужчина, планировавший на дельтаплане, упал в обрыв и получил травмы, в том числе переломы рук, передает Kazakhstan Today.
 
Как уточняет inaktau.kz, из-за полученных повреждений пострадавший не мог самостоятельно выбраться.
 
На место на автомобиле первой помощи специализированной пожарной части №3 Жанаозена прибыли пять спасателей, которые в экстренном порядке оказали пострадавшему первую помощь.
 
Спасатели подняли мужчину при помощи альпинистского снаряжения, уложили на носилки и передали сотрудникам скорой помощи, рассказал заместитель начальника ДЧС по Мангистауской области Бекболат Абдикадиров.
 

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