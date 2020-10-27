Пьяный ударил полицейского по лицу при задержании в Алматы

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В Алматы к полицейским обратились граждане с жалобой на неадекватное поведение пьяного мужчины в районе Арбата, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях появилось видео, на котором пьяный мужчина ударил сотрудника полиции во время задержания в Алматы.

Данный инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

К сотрудникам полиции, несшим службу по охране порядка на улице Жибек жолы, угол улицы Абылай хана, обратились граждане, которые были возмущены действиями прохожего, явно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в отношении граждан. Сотрудники сделали ему сначала устное замечание, он отреагировал агрессивно. При пресечении противоправных действий и при попытке доставить его в управление полиции для разбирательств, он ударил кулаком по лицу полицейского. В итоге мужчина был задержан и доставлен в управление полиции", - рассказали в полиции.





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