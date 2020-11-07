Три человека погибли в Таразе в результате пожара

Тараз. 6 ноября. Kazakhstan Today - Три человека погибли при пожаре в городе Таразе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Жертвами несчастного случая стали граждане 1936, 1960 и 1982 годов рождения. По предварительным данным, пожилая женщина и ее сын отравились продуктами горения при пожаре, а внук, проживавший в летней кухне, пытаясь спасти родственников до прибытия противопожарной службы, получил отравление угарным газом и тоже погиб", - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Сообщение в дежурную часть департамента по ЧС поступило в 03.26. Для тушения пожара выезжали 5 единиц техники и 21 пожарный. Пожар ликвидирован силами Службы пожаротушения в 04.24.

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