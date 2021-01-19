Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - В Медеуском районе Алматы загорелось двухэтажное здание, передает Kazakhstan Today.

17 января, в 21.06, силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Медеуский район, улица Таттимбета, 88-В. По прибытии открытым пламенем горела мансарда и кровля 2-этажного здания, создалась угроза перехода огня на расположенный рядом эркер.

На месте пожара создано 2 боевых участка, обеспечена бесперебойная подача воды с установкой автоцистерн на гидранты. На тушение пожара с северной и западной стороны поданы лафетные стволы пожарных автолестниц. Принятыми мерами пожар локализован за 36 минут, ликвидирован в 22.02. Удалось отстоять второй этаж, не допущено распространение огня на близлежащие строения. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе городского ДЧС.

В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 31 человек личного состава, в том числе и руководство ДЧС Алматы. Причина пожара устанавливается.

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