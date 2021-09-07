В Карагандинской области мужчина пытался повеситься на кузове самосвала

КАРАГАНДА. 6 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области полицейские спасли мужчину, который пытался свести счеты с жизнью, повесившись на кузове самосвала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 сентября, около 14.00, в отдел полиции в поселке имени Мустафина УП Бухаржырауского района Карагандинской области поступило сообщение, что по одной из улиц поселка разъезжает нетрезвый водитель самосвала. Он поднял кузов грузовой машины, которым сорвал натянутые на столбах телефонные провода.

Выехав на окраину населенного пункта, полицейские заметили в двух километрах в степи самосвал, который стоял на месте с поднятым кузовом.

Мы подъехали к автомобилю и увидели мужчину. Он висел в петле веревки, которая была привязана к кузову машины. Его сразу сняли и положили на землю. Мужчина находился в бессознательном состоянии, но, к счастью, дышал. Вызвали скорую помощь. Через несколько минут приехали медики и доставили мужчину в больницу", - рассказал следователь Турар Жолдасбек.

Как сообщили врачи, жизни пациенту в настоящее время ничего не угрожает.

Водитель самосвала - 39-летний житель Темиртау - накануне поссорился с супругой. Ситуация накалилась до такой степени, что возник вопрос о разводе. Мужчина, сев за руль грузового автомобиля, приехал к родственникам в поселок имени Мустафина. Но здесь залечить душевную рану он не смог и, употребив алкоголь, решил свести счеты с жизнью", -сообщает Polisia.kz .

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