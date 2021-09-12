Девятиклассник, работавший по найму, сорвался с крыши школы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - В городе Акколе подросток 2006 года рождения сорвался с крыши школы при проведении ремонтных работ. Известно, что школьник работал по найму, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 сентября в городе Акколе Аккольского района в КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Ж. Бектурова", при проведении ремонтных работ по замене кровли перехода школы упал и с травмами доставлен в больницу ученик 9-го класса, 2006 года рождения. Известно, что подросток работал по найму, сообщает Turanpress.kz

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 10 сентября. в 12.25, поступило телефонное сообщение от медсестры Аккольской центральной районной больницы о том, что в приемный покой доставлен 14-летний подросток с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа".

Выяснилось, что 10 сентября, около 10.00, несовершеннолетний пришел в Аккольскую среднюю школу №3 и выполнял без заключения трудового договора поручения бригадира субподрядной организации, осуществляющей ремонт здания школы. Позже, по словам техперсонала, мальчик ходил по крыше здания, поскользнулся и упал на землю.

Как было установлено, школа работает в дистанционном формате. Пострадавший несовершеннолетний присутствовал утром на школьных занятиях по видеоконференции. О том, что мальчик находится на территории школы, директору было неизвестно, пишет 716.kz

По словам матери ребенка, сын позвонил ей и попросил разрешить пойти на подработку в школу, где велись ремонтные работы, чтобы помочь семье, на что мама дала согласие.

На сегодняшний день возбуждено дело по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Состояние несовершеннолетнего медики оценивали как крайне тяжелое, ожидалась транспортировка санавиацией в Кокшетау. Однако, по сообщению пресс-службы управления образования региона, в настоящее время мальчик пришел в себя, реагирует на свет и открывает глаза.

По сведениям врача районной больницы, после обследования врачом санавиации ребенок не нуждается в транспортировке в областную больницу, гематому отрицает", - добавили в ведомстве.

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