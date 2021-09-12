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В Мангистау машина сорвалась с обрыва, погиб водитель

11.09.2021, 19:19 6427
В Мангистау машина сорвалась с обрыва, погиб водитель
АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - У села Кызылозен в Мангистауской области в обрыв сорвался автомобиль Opel Vectra, водитель погиб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пульт дежурного отдела полиции Тупкараганского района 8 сентября в 00.10 поступил вызов от женщины, которая сообщила о пропаже мужа. По её словам, муж выехал из дома днём на машине Opel Vectra. Она созванивалась с ним, а позже связь была потеряна, сообщает Lada.kz.
 
Сотрудники полиции всю ночь вели поиски по всему району. На следующий день с утра, около 09.00, участковые инспекторы полиции обнаружили данный автотранспорт у села Кызылозен.
 
Как выяснилось, автомобиль сорвался с обрыва. В салоне машины находился только водитель, который в результате падения скончался на месте.
 
Ведётся расследование.
 

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