В Мангистау машина сорвалась с обрыва, погиб водитель

АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - У села Кызылозен в Мангистауской области в обрыв сорвался автомобиль Opel Vectra, водитель погиб, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На пульт дежурного отдела полиции Тупкараганского района 8 сентября в 00.10 поступил вызов от женщины, которая сообщила о пропаже мужа. По её словам, муж выехал из дома днём на машине Opel Vectra. Она созванивалась с ним, а позже связь была потеряна, сообщает Lada.kz

Сотрудники полиции всю ночь вели поиски по всему району. На следующий день с утра, около 09.00, участковые инспекторы полиции обнаружили данный автотранспорт у села Кызылозен.

Как выяснилось, автомобиль сорвался с обрыва. В салоне машины находился только водитель, который в результате падения скончался на месте.

Ведётся расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства