Пять человек спасли за сутки из снежных заносов в Алматинской области

АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Спасатели Алматинской области за сутки спасли пять человек, попавших в беду по неосторожности. Три человека оказались в снежном заносе на трассе Ушбулак - Кабанбай, еще два иностранных туриста потерялись в районе Бартогайского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
24 марта 2022 года в 05.30 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Алакольском районе Алматинской области, на 32-м километре автодороги Ушбулак - Кабанбай, застряли в снежном заносе трое человек. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытии выяснилось, что в снежном заносе застряла автомашина марки "Тойота Ипсум", в которой находились двое мужчин и одна женщина", - сообщили в ДЧС.
Спасенных эвакуировали в село Кабанбай.
Сообщение о пропавших иностранцах поступило спасателям вечером 23 марта. Гражданин Бельгии и гражданин Франции потерялись в районе перевала Асы, на водохранилище Бартогай.
На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытии выяснилось, что у мужчин 1987 года рождения сломалась взятая в аренду автомашина, на которой они планировали посетить красивые природные достопримечательности Казахстана. Самостоятельно исправить поломку в автомобиле они не смогли, поэтому по спутниковой связи обратились за помощью к спасателям", - сообщили в ДЧС.
Туристы смогли передать координаты и свое местоположение с помощью спутникового телефона, нажав на кнопку SOS.
В 01.30 ночи туристов нашли полицейские села Шелек и отправили в Алматы. В медицинской помощи они не нуждались.
ДЧС Алматинской области просит перед поездкой в дальнюю дорогу узнавать информацию о штормовых предупреждениях и закрытии дорог, рассылаемую службой 112 через социальные сети и приложение "Дармен".