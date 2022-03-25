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Пять человек спасли за сутки из снежных заносов в Алматинской области

24.03.2022, 18:52 7281
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Спасатели Алматинской области за сутки спасли пять человек, попавших в беду по неосторожности. Три человека оказались в снежном заносе на трассе Ушбулак - Кабанбай, еще два иностранных туриста потерялись в районе Бартогайского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 марта 2022 года в 05.30 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Алакольском районе Алматинской области, на 32-м километре автодороги Ушбулак - Кабанбай, застряли в снежном заносе трое человек. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытии выяснилось, что в снежном заносе застряла автомашина марки "Тойота Ипсум", в которой находились двое мужчин и одна женщина", - сообщили в ДЧС.  



Спасенных эвакуировали в село Кабанбай. 
 
Сообщение о пропавших иностранцах поступило спасателям вечером 23 марта. Гражданин Бельгии и гражданин Франции потерялись в районе перевала Асы, на водохранилище Бартогай. 
 
 

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытии выяснилось, что у мужчин 1987 года рождения сломалась взятая в аренду автомашина, на которой они планировали посетить красивые природные достопримечательности Казахстана. Самостоятельно исправить поломку в автомобиле они не смогли, поэтому по спутниковой связи обратились за помощью к спасателям", - сообщили в ДЧС. 

 
Туристы смогли передать координаты и свое местоположение с помощью спутникового телефона, нажав на кнопку SOS. 
 
В 01.30 ночи туристов нашли полицейские села Шелек и отправили в Алматы. В медицинской помощи они не нуждались. 
 
ДЧС Алматинской области просит перед поездкой в дальнюю дорогу узнавать информацию о штормовых предупреждениях и закрытии дорог, рассылаемую службой 112 через социальные сети и приложение "Дармен". 
 

новости по теме

В Шымкенте на кладбищах начали обваливаться могилы

24.03.2022, 20:26 5696
В Шымкенте на кладбищах начали обваливаться могилы
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 24 МАРТА - Огромные дыры в могилах образовались на мусульманском кладбище в микрорайоне Кайтпас-1. Одна из ям на могиле настолько глубока, что видно подножье склепа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работники кладбища считают, что лубокие ямы на могилах - последствие проливных дождей. Землю размыло и она дала осадку, сообщает otyrar.kz
 
По их словам, на территорию кладбища просто так не попасть, погост огражден высоким забором, здесь дежурят охранники. 
 

В год на содержание кладбища выделяют 29 миллионов тенге. Обслуживающая компания подрезает ветки, убирает мусор, следит за тем, чтобы не разрастались трава и сорняки. Мы сейчас нашли спонсоров, за их счет могилы закопаем обратно, сейчас пока мешает непогода", - рассказал главный специалист Каратауского акимата Шымкента Нуржан Дуйсенов.

 
В акимате призывают шымкентцев, чьи родственники похоронены на кладбище, помочь зарыть глубокие ямы и привести внешний вид погоста в норму.
 

Облившего жену кипятком актюбинца задержала полиция

24.03.2022, 17:54 8041
Облившего жену кипятком актюбинца задержала полиция
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 24 МАРТА - Полиция Актобе возбудила уголовное дело против садиста, облившего жену кипятком и не разрешавшего ей вызывать скорую, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мужчине не понравилась еда, он перевернул стол со всем содержимым, кипяток из чайника вылился на его жену. Она получила ожоги живота, груди, руки", - пишет "Диапазон"

 
Два дня муж не разрешал ей вызвать скорую помощь, угрожал сломать руки и ноги. Об этом случае рассказали в общественном фонде "Не молчи". А когда мучитель ушел на работу, пострадавшая вызвала скорую.
 

В больнице вызвали полицию, но женщина, пережившая такой ужас, отказалась писать заявление. Полиция самоустранилась. Все рады, что насильник и алкоголик останется дальше ее истязать" - написала на своей странице в Facebook правозащитница Дина Тансари.

 
В полиции Актюбинской области сообщили, что после публикации информации в соцсети провели дополнительную доследственную проверку. 
 

В ходе нее установили факты бытового насилия в семье, о которых потерпевшая не сообщала ни в полицию, ни в больнице. Теперь от нее поступило заявление о принятии мер к супругу, по вине которого она получила ожоги. Начато досудебное расследование, проводится следствие", - сообщили в департаменте полиции. 

 
По информации полиции, супруг потерпевшей задержан. Также полицейские просят не скрывать факты бытового насилия и обязательно сообщать о них в правоохранительные органы.
 

Подробности смертельного ДТП в Алматы: угонщик был пьян

24.03.2022, 17:31 8636
Подробности смертельного ДТП в Алматы: угонщик был пьян
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Появились подробности о смертельном ДТП, произошедшем в Алматы по вине пьяного угонщика. Происшествие зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись на пересечении улиц Хмельницкого и Гете, сообщает Polisia.kz

На пульт "102" поступила информация об угоне автомашины Toyota Prado. Владелец сообщил, что автомашина была припаркована по проспекту Сейфуллина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20 -летний гражданин А., житель мегаполиса. По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.


 
В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации. Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян. 
 
Уголовное дело расследуется сразу по трем статьям Уголовного кодекса РК. Злоумышленник, который, как выяснилось, уже имеет за плечами две судимости, водворен в изолятор временного содержания.
 

В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано 687 человек

24.03.2022, 14:45 10366
Фото: telegram/МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - За прошедшие сутки в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях из снежного заноса спасено и эвакуировано 687 человек, в том числе 114 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Нур-Султане, Актюбинской, Карагандинской областях отбуксировано 39 единиц легковой техники и 1 автобус", - сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. 

 
В аварийно-спасательных работах были задействованы 578 человек и 373 единицы техники МЧС, МВД, МИО и дорожных служб.
 
В настоящее время по причине неблагоприятных погодных условий закрыто движение на 24 участках автодорог, из них 11 республиканского (Нур-Султан, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области) и 10 областного (Акмолинская, Алматинская, Костанайская области) значения. 
 

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 118 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 48 уведомлений", - информирует пресс-служба.

 

Три человека погибли в дорожных авариях в Павлодарской области

24.03.2022, 10:40 12751
Три человека погибли в дорожных авариях в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 24 МАРТА - В департаменте полиции Ппавлодасркой области рассказали о гибели троих человек в результате дорожных аварий на дорогах области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 марта в 22.50 на автодороге Омск - Майкапчагай возле села Новоямышево водитель автомобиля "Тойота Камри 20", направляясь в сторону Павлодара, в условиях плохой видимости совершил наезд на 25-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте", - рассказали в пресс-службе областного ДП.

 
В этот же день в 18.30 на автодороге Павлодар - Ленинский произошло еще одно смертельное ДТП.
 

38-летний водитель автомобиля "Лада Приора" из-за метели, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с отбойником. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте. Назначена экспертиза", - поделились в полиции.

 
Ранее, 20 марта в 14.20 на 99-м километре автодороги Калкаман - Баянаул - Керней в районе Бирлик Баянаульского района 26-летний водитель автомашины "Мерседес Бенц" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Ауди 100". В результате ДТП 67-летний пассажир автомашины "Ауди" от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Водитель автомашины "Мерседес Бенц", водитель и пассажир автомашины "Ауди" с различными травмами госпитализированы в больницу, добавили в пресс-службе ДП.

 

За сутки из снежного заноса в РК спасено и эвакуировано более 90 человек

23.03.2022, 20:57 22131
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано 91 человек, в том числе 14 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы МЧС РК, 22 марта в 01.23 в районе Байконыр Нур-Султана на объездной автодороге спасателями ДЧС из застрявшего в снежном заносе легкового автомобиля в Нур-Султан доставлены 7 человек, из них 2 детей. 
 
Кроме того, накануне в Аркалыке, Амангельдинском и Ауликольском районах силами ДЧС из застрявших на автодорогах в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 32 человека, из них 5 детей. 
 
22 марта в 14.30 в Каркаралинском районе на 207 км автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз, в 7 км от Каркаралинска, спасателями ДЧС Карагандинской области из застрявшей в снежном заносе автомобиля Тоyоtа Carinа спасено 4 человека и доставлены в Каркаралинск. 
 
Ночью 22 марта 2022 года в 22.10 в Актогайском районе на 160 км автодороги "Акой - Актогай - Балхаш, силами ДЧС Карагандинской области и работниками ТОО "Берер" из снежного заноса вызволено 16 легковых автомобилей на расчищенный участок, в салоне которых находились 48 человек, из них 7 детей. 
 
Кроме того, 23 марта в 13.30 в Амангельдинском районе в 15 км от села Амантогай на автодороге областного значения из снежного заноса силами ДЧС Костанайской области и местного исполнительного органа на очищенный участок автодороги отбуксировано четыре легковых автомобиля. В салонах автомобилей находилось 19 человек, из них 2 детей.
 
Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались. 
 
В МЧС сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыто 46 участков автодорог, из них 26 республиканского (Нур-Султан - 6, Акмолинская область - 12, Карагандинская область - 3, Костанайская область - 1 и Павлодарская область - 4) и 20 областного значения (Акмолинская область - 14 и Костанайская область - 6). 
 
Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. По информации областных оперативных штабов на блок-постах находятся 915 единиц техники, из них 780 единиц легковых и 133 единицы грузовых. 
 
МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности. Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение "Дармен" позволит быть в курсе о закрытии дорог и штормовых предупреждениях. Единый телефон службы спасения - 112.
 

МИД РК: в разбившемся на юге Китая самолете казахстанцев нет

22.03.2022, 16:22 44076
МИД РК: в разбившемся на юге Китая самолете казахстанцев нет
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заверили, что на борту разбившегося на юге Китая пассажирского самолета Boeing казахстанцев не было, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В МИД РК сообщили, что, по предварительным данным, граждан Казахстана нет среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение.
 
По данным СМИ, спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, информирует РИА Новости.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР в понедельник, 20 марта.  

 

Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте

22.03.2022, 15:29 43401
Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 22 МАРТА - Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Шымкенте ночью 20 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы столкнулись три автомобиля Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. После сильного удара несколько человек выбросило прямо из машин на асфальт, информирует региональное издание Otyrar.kz.
 
От полученных травм трое скончались на месте. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. 
 
Также сообщается, что после столкновения произошла утечка топлива и загорелась одна из машин. Пожарные предотвратили пожар.
 

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