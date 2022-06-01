Пьяного дебошира сняли с рейса в столичном аэропорту

Фото: unsplash.com
Как сообщили в транспортной полиции, 41-летний дебошир оказался гражданином Кыргызстана. Он пытался вылететь рейсом Нур-Султан - Алматы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в общественном месте.
В отношении правонарушителя составлены два административных протокола по статье 440, часть 1, КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), и статье 434, часть 1, (Мелкое хулиганство) и наложен штраф в размере 10 МРП", - проинформировали в пресс-службе столичного департамента полиции на транспорте.