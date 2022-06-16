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Тело утонувшего в Иртыше студента из КНР нашли спасатели

15.06.2022, 13:27 11876
Тело утонувшего в Иртыше студента из КНР нашли спасатели
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 15 ИЮНЯ - Тело 24-летнего гражданина КНР нашли в 11 километрах от места гибели в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Утонувшего студента искали 4 дня. Вчера спасатели осматривали правый и левый берега Иртыша вниз по течению до села Жанаул, сообщает Pavlodarnews.kz
 

В 17.42 в районе протоки Жалпак в 11 километрах от места происшествия спасатели извлекли из воды тело и транспортировали его на левый берег Иртыша. Погибшего передали сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. 

 
11 июня 24-летний гражданин Китая вместе с компанией купался на центральном пляже. В 19.28 на пульт ДЧС сообщили, что парень утонул и его тело не могут найти. 
 

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В Жамбылской области на трассе загорелся грузовик

15.06.2022, 18:53 5821
В Жамбылской области на трассе загорелся грузовик
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 15 ИЮНЯ - Авария произошла 15 июня в 3.00 на 544-м км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Загорелся прицеп грузового автомобиля Scania, следовавший из Тараза. Из-за сильного пожара, распространившегося на большую площадь и не дававшего проехать, движение по трассе было остановлено, сообщает ДП региона. 

 
В 3.40, не доезжая 550-600 м до горящего прицепа, водитель грузовика DAF протаранил десять автомобилей, стоявших в попутном направлении. 
 
В результате пассажир Toyota Camry скончался на месте, девять человек получили ранения и были доставлены в городскую больницу.
 
Начато досудебное расследование и назначена необходимая экспертиза.
 

В реке Есиль утонула 12-летняя девочка

15.06.2022, 16:48 9296
В реке Есиль утонула 12-летняя девочка
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Вчера вечером в селе Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области в реке Есиль утонула 12-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в областном ДЧС, девочка 2010 года рождения утонула в необорудованном для купания месте. 
 

На место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана. Тело девочки в одежде было обнаружено и извлечено в 20.58. Стоит отметить, что 21 мая проведено обследование водоема зоны отдыха, где был выдан акт о непригодности к купанию. 28 мая сотрудниками отдела проведены профилактические работы в зоне отдыха Silk Way по разъяснению основных требований правил безопасности на водоеме и оборудования зоны отдыха спасательным постом. Был установлен информационный стенд о запрете купания и оставлении детей без присмотра на водоеме", - проинформировали в ДЧС.

 

После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело работника

15.06.2022, 12:32 13146
После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело работника
Фото: ДЧС Алматы
АКТАУ. 15 ИЮНЯ - После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело машиниста грузоподъемника, работника ТОО "Кезби", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным lada.kz, на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" произошло возгорание подъемной установки АПРС-40. Сообщается, что пожар начался 14 июня в 23.50, в 00.51 пожар ликвидирован. 
 
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело. Причина пожара устанавливается.
 

Погибший 1977 года рождения, уроженец села Бейнеу. Работал в ТОО "Кезби" машинистом грузоподъемника. Выезжали 15 сотрудников, три единицы спецтехники ДЧС, а также сотрудники отдела полиции Жанаозена, медики скорой помощи", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 
Также происшествие прокомментировали в ТОО "Кезби".
 

В ночь с 14 на 15 июня на территории НГДУ-2, где услуги оказывает наше предприятие, произошло возгорание подъемного агрегата и устья скважины. Расследованием причин пожара и восстановлением картины произошедшего в данный момент занимаются правоохранительные и уполномоченные органы. Техника, использующаяся на этом объекте, 2014 года выпуска, имеет все необходимые сертификаты соответствия и т.д. На месте пожара было обнаружено тело нашего коллеги, машиниста грузоподъемника, 1977 года рождения", - сообщили представители компании. 

 
Руководство ТОО "Кезби" выразило соболезнования родным погибшего, а также обещало взять на себя расходы по организации похорон.
 

Предприятие полностью берет на себя организацию похорон и обязуется оказывать материальную помощь семье погибшего" - добавили в компании.

 

В Кентау восьмилетний мальчик погиб, выпрыгнув из окна пятого этажа

15.06.2022, 10:05 14566
В Кентау восьмилетний мальчик погиб, выпрыгнув из окна пятого этажа
Фото: Кадр с видео
КЕНТАУ. 15 ИЮНЯ - В Кентау восьмилетний мальчик погиб, прыгнув с пятого этажа, испугавшись вспыхнувшего в квартире огня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Восьмилетний ребенок, видимо, пытался спастись и упал с огромной высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался, сообщает телеканал КТК.
 
Десятилетняя сестра мальчика получила отравление угарным газом. Всю ночь провела под наблюдением врачей, и сегодня ее выписали. 

 
По предварительной версии, причиной пожара мог стать мобильный телефон, стоявший на зарядке. 
 
В местном акимате рассказали, что семье предоставят временное жилье и окажут помощь.
 

Акимат окажет помощь в ремонте крыши дома, а также в восстановлении сгоревших документов семьи. Кроме того, со стороны меценатов города будет оказана финансовая поддержка пострадавшим", - сообщила пресс-секретарь акимата Кентау Жанна Алимбай.

 

Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

15.06.2022, 08:30 16426
Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре Moskva metropolitan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Администрация ТРЦ сообщила, что вчера вечером правоохранительные органы сообщили о поступлении звонка о заложенной бомбе в здании.
 
В результате охранной службой и правоохранительными органами была проведена эвакуация посетителей и арендаторов торгового центра.
 
После проверки правоохранительных органов установлено, что сообщение было ложным. ТЦ продолжил работу в штатном режиме.

 

Житель столицы спас мальчика во время шторма на Гребном канале

14.06.2022, 17:27 23306
Житель столицы спас мальчика во время шторма на Гребном канале
Фото: telegram/astanovka98
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В столице во время шторма на Гребном канале 20-летний астанчанин спас подростка, перевернувшегося на байдарке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Молодой человек снимал из окна непогоду и увидел, как по каналу несет перевернутую байдарку, за которую держится мальчик. Видео спасения опубликовал Telegram-канал astanovka98
 

Когда все разошлись по домам из-за шторма на Гребном канале, один астанчанин с балкона начал снимать дождь и бурю. И вдруг заметил человека на воде. Парень выбежал из дома в ливень, долго никого не мог найти, а потом услышал детский голос, просивший о помощи", - сообщает канал. 

 
Мальчику удалось ухватиться за торчавший из воды камень и держаться за него и за байдарку, пока парень не вытащил его из воды. 
 
 
Спасителя зовут Шахбек Есмаханов. Ему 20 лет, учится на программиста в КазУТБ в столице и профессионально занимается плаванием. В интервью журналистам он сообщил, что, несмотря на умение плавать, ему было очень страшно и он боялся утонуть, но делал все автоматически.
 

Хорошо, что все обошлось", - заключил парень.

 

Провалился в септик: двухлетний ребенок погиб в Акмолинской области

14.06.2022, 16:15 24311
Провалился в септик: двухлетний ребенок погиб в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Акмолинской области двухлетний мальчик погиб, упав в уличный туалет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

14 июня около 11.30 дня в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел о том, что двухлетний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик", - сообщает Polisia.kz

 
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
 
Ранее в Туркестанской области спасли упавшего в туалетную яму годовалого малыша.
 

В Семее пожарные спасли 16 детей во время пожара в многоэтажке

14.06.2022, 14:24 22701
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
СЕМЕЙ. 14 ИЮНЯ - В Семее во время пожара в жилом девятиэтажном доме по улице Физкультурная пожарные спасли 16 детей, 31 жителя и эвакуировали 50 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пожарные спасли двоих детей 2006 и 2008 года рождений из сильно задымленного жилого помещения. С признаками отравления продуктами горения они были доставлены в медучреждение. Еще 31 житель, 14 из которых дети, спасены пожарными по лестничному маршу", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
Также сотрудниками службы пожаротушения эвакуировано 50 человек из опасной зоны, из них 15 детей.
 

Огонь ликвидирован на площади 32 квадратных метра. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - добавили в департаменте.


 

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