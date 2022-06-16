Тело утонувшего в Иртыше студента из КНР нашли спасатели

Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 15 ИЮНЯ - Тело 24-летнего гражданина КНР нашли в 11 километрах от места гибели в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утонувшего студента искали 4 дня. Вчера спасатели осматривали правый и левый берега Иртыша вниз по течению до села Жанаул, сообщает Pavlodarnews.kz.
В 17.42 в районе протоки Жалпак в 11 километрах от места происшествия спасатели извлекли из воды тело и транспортировали его на левый берег Иртыша. Погибшего передали сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
11 июня 24-летний гражданин Китая вместе с компанией купался на центральном пляже. В 19.28 на пульт ДЧС сообщили, что парень утонул и его тело не могут найти.