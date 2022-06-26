Убытки на миллионы: в Туркестанской области градом побило виноградники, бахчи и хлопковые поля

ТУРКЕСТАН. 25 ИЮНЯ - В Жетысайском районе Туркестанской области крестьяне лишились урожая из-за дождя с градом. Речь идет об убытках на миллионы тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В двух селах дождь с градом побили виноградники и посевы на бахчевых и хлопковых полях, сообщает телеканал Otyrar

Урон моим посевам достигает свыше миллиона тенге. Это на этих четырех гектарах земли. Расходы добавляет и подорожавшая солярка. А ущерб от погибшего винограда не меньше 3 миллионов тенге. Весь виноград погиб. В этом году его больше не будет", - рассказал житель села Айдала Бердияр Едильбаев.

По информации телеканала, в первые летние дни из-за сильной жары в Кызылкумском и Дильдабековском сельских округах Туркестанской области пострадало около тысячи гектаров посевов. Сейчас потери крестьян превышают десятки миллионов тенге.

Теперь дехкане не с надеждой, а со страхом ждут наступления осени. Урожай продать не получится, а за кредиты нужно расплачиваться", - сообщает Otyrar.kz.

Вернуть кредиты мы планировали с продажи продукции. Думали, продадим арбузы - рассчитаемся. Но вы видите, что с ними стало. Рассчитывали продать хлопок, но его тоже сдать не получится. Теперь я не знаю, как мы компенсируем эти потери, как заработаем деньги. Ходили в администрацию, в управление сельского хозяйства, но там говорят, мы не можем оказать никакой помощи, это стихийное бедствие", - говорит другой сельчанин Абдулла Меирбеков.

По словам еще одного агрария Низамхана Болатулы, только на арбузах ущерб уже достиг шести миллионов тенге. Куда и к кому обращаться и как решать проблему, он не знает.

Между тем чиновники заявили, что если посевы на полях не застрахованы, то потери возмещаться не будут. Сельчанам отказали в предоставлении субсидий на сельхозпродукцию и страховые компании.

В этом случае вопрос оплаты расходов со стороны государства не рассматривается. Крестьяне должны своими силами проводить такие работы, как проведение агротехнических мероприятий, приобретение минеральных удобрений и реализация сельхозпродукции", - заявил руководитель Жетысайского районного отдела сельского хозяйства Марат Абуов.

Региональный отдел по чрезвычайным ситуациям тоже отказал в помощи. Единственная надежда, по словам аграриев, на помощь правительства.