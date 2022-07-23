Расследование причин обрушения трубы на ТЭЦ Петропавловска завершено

Фото: Минэнерго РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ИЮЛЯ - Комиссия Министерства энергетики Республики Казахстан завершила расследование технологического нарушения с обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях обеспечения полноты расследования и выяснения причин обрушения дымовой трубы комиссией были назначены энергетическая экспертиза режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы, параметров дымовых газов в трубе и техническая строительная экспертиза дымовой трубы № 1.
На основании заключений экспертиз и выводов комплексного научно-технического исследования комиссия назвала следующие причины обрушения:
- дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;
- ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;
- несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;
- высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;
- ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.
Таким образом, совокупность вышеуказанных факторов послужила причиной обрушения дымовой трубы. По результатам работы комиссии были разработаны основные организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений", - говорится в сообщении Минэнерго РК.
По фактам допущенных нарушений и недостатков будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
За допущенные в ходе ремонтной кампании недостатки, выразившиеся в увеличении количества аварий и остановов оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов решением совета директоров к ответственным руководителям АО "Севказэнерго" были приняты дисциплинарные меры в виде освобождения от занимаемой должности и понижения в должности.
Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения. Было принято решение о сносе обрушевшийся трубы.
Министерство энергетики Казахстана пообещало выделить 17,5 млрд тенге на ремонт Петропавловской ТЭЦ.
В Минэнерго сообщили, что энергооборудование в Казахстане изношено на 70-80%.