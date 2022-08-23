Пьяный водитель сбил пенсионера на велосипеде в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 22 АВГУСТА - Нетрезвого водителя, сбившего пенсионера на велосипеде, задержали полицейские Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вечером 21 августа в ОП Жамбылского района поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 81-летний пожилой мужчина доставлен в ЦРБ Жамбылского района", - сообщает Polisia.kz.
Позже в соцсетях распространились кадры с места ДТП, на которых видно, что нетрезвый водитель автомобиля ведет себя агрессивно.
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В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance.
В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по трем статьям КоАП.
В настоящее время задержанный взят под стражу. Автомашина водворена на штрафную стоянку", - сообщили в полиции. Для определения степени опьянения водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза.