Пьяный водитель КамАЗа устроил аварию в Атырау

Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау произошла авария с участием КамАЗа. Грузовик врезался в ограждение частного жилого дома.
1 ноября около 16.00 часов КамАЗ учреждения, отвечающего за чистоту города, врезался в электрический столб в микрорайоне Атырау, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов и автомобилем внутри двора. Пострадавших нет", - сообщает Polisia.kz.
Установлено, что водитель грузовика 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время документы собраны и направлены в суд.