В Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек

Фото: ДЧС Алматы
Павлодар. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в гостинице "Сары-Арка" в Павлодаре эвакуировано более 200 человек. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
8 декабря 2022 года в 03.18 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Павлодаре по адресу улица Торайгырова, 1, в гостинице "Сары-Арка" задымление на первом этаже", - сообщили в ДЧС региона.
На место выехали 5 единиц техники 25 сотрудников ДЧС Павлодарской области, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, Центра медицины и катастроф.
Были эвакуированы 220 человек, из них 10 детей. Пожар был локализован в 03.59, ликвидирован в 04.06", - проинформировали в департаменте по ЧС.
Сообщается, что в результате пожара один человек пострадал, с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу Павлодара мужчина 1969 года рождения.