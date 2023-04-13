12.04.2023, 09:35 55436
В Жанаозене группу граждан, перекрывших дорогу, доставили в полицию Дополнено
Им грозит штраф в размере 10 МРП
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Жанаозен. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром, 12 апреля, в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции Жанаозена для проведения профилактической беседы", - сообщили в полиции.
Отмечается, что подобное деяние квалифицируется по статье 614 КоАП РК "Создание препятствия для движения транспортных средств", которая влечет ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП.
Дополнено. 12.04.2023, 10.15
24 человека, ранее задержанных в Жанаозене за перекрытие проезжей части, после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий были отпущены по домам", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.
Ранее аким региона Нурлан Ногаев призвал жителей Мангистауской области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
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13.04.2023, 17:50 801
В Шымкенте больная туберкулезом учительница вела уроки в школе
Женщина контактировала с детьми трех классов
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Шымкент. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте учительница с открытой формой туберкулеза вела занятия в трех классах.
Инцидент произошел в общеобразовательной средней школе №33.
Женщина контактировала с детьми трех классов. Учитывая переполненность государственных школ, прямые контакты были как минимум с 75 учащимися", - сообщает Otyrar.
По словам санэпидемиологов, школу закрывали на сутки и провели полную дезинфекцию, а контактные лица отправили на флюорографию и Манту. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
В настоящее время пациентка находится на лечении, состояние стабильное", - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкент Айгуль Турымбетова.
Ранее сообщалось, что столичные студенты стали чаще болеть туберкулезом. В 2022 году в Астане зарегистрировано 37 случаев заболевания, что на 13 случаев выше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной заболеваемости является несвоевременное обращение за медицинской помощью и невнимательное отношение к своему здоровью.
13.04.2023, 16:46 2201
Массовое отравление медиков в Актау: начато расследование
Фото: Pexels.com
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Актау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау начали расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов города.
В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания", - сообщает Lada со ссылкой на пресс-служба ведомства.
При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.
Напомним, 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой.
На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
13.04.2023, 16:35 3171
Горящий сухостой тушат в районе аэропорта Астаны
Площадь пожара составляет около трех гектаров
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели тушат пожар возле аэропорта Астаны. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, поначалу площадь пожара составлял 1 гектар, но спустя 2 часа увеличилась до 3 гектаров.
На месте создан оперативный штаб. Тушение огня водой и подручными средствами проводится на трех участках.
На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 поливомоечные машины акимата города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара будет устанавливаться", - сообщили в департаменте.
Тушение пожара усложняется быстрым распространением огня, порывистым ветром и сухой растительностью.
Напомним, 2 апреля 2023 года на побережье Каспийского моря в 30 километрах от поселка Дамбы города Атырау произошло возгорание камыша. Из-за накрывшего город смога школьников и студентов перевели на удаленку. Пожар удалось ликвидировать лишь спустя 5 дней.
13.04.2023, 09:22 11281
В горах Алматы лавиноопасно: за трое суток сошло 10 лавин
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы период с 11 по 13 апреля сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом более 183 тысяч кубометров. Объявлен высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС.
В ДЧС сообщили, что были своевременно приняты меры по ограничению доступа населения к опасным участкам, выставлены блокпосты с сотрудниками Казселезащиты, департамента полиции и ДЧС города Алматы. Жертв и пострадавших нет.
Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет. ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков. Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", - проинформировали в ведомстве.
Как отмечают спасатели, в настоящее время сходят "мокрые" лавины, шансов выжить в которых практически нет.
По информации синоптиков, с 6 по 11 апреля в горах Алматы были обильные осадки. На Шымбулаке выпало 100 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег, в районе Большого Алматинского озера выпало 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег при норме 104 мм. Специалисты отмечают высокий ("красный") уровень лавинной опасности.
Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит +21, +23°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
Как сообщалось ранее, в горах Алматы произошел камнепад.
12.04.2023, 14:00 46691
Массовое отравление в Актау: 16 медиков попали в больницу после ауызашара
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Актау. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое отравление произошло в Актау. 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов города.
В тот вечер в ресторане среди гостей ресторана были 50 медиков, сообщила изданию Lada терапевт, врач-пульмонолог Индира Атажанова.
По ее словам, врачи почувствовали недомогание после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Пока мы не можем озвучить ресторан, в котором был организован ауызашар. Мы ведем с ними переговоры, чтобы прояснить ситуацию. В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов. Ситуация ужасная, не ожидали, что все так обойдется", - рассказала Атажанова.
В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек.
В больницу с симптомами кишечной инфекции госпитализированы десять врачей, они получают лечение", - рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.
Всего с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек.
У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - все то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Врачи приняли необходимые меры, ведется лечение, угрозы для жизни нет", - рассказали медики.
Результаты анализов будут известны в течение трех-четырех дней.
Для справки:
Ауызашар - вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. На него приглашают гостей. Как правило, во время трапезы подают мясные блюда и различные деликатесы.
Напомним, в конце марта в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой. На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
12.04.2023, 13:36 47481
В горах Алматы произошел камнепад
Жертв и пострадавших нет
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Камнепад произошел сегодня ночью в Алматы, в районе горы Мохнатка, по дороге на Шымбулак.
Как сообщает МЧС со ссылкой на ГУ "Казселезащита", камнепад произошел на 300 метров выше створа плотины Медеу. Его объем составил около 20 кубометров. Жертв и пострадавших нет.
По данным спасателей, большая часть камней осталась в пазухах защитной стенки. Однако сама стена, а также защитные сетки и стойки получили повреждения.
В связи с возможными повторными камнепадами специалисты ГУ "Казселезащита" рекомендовали руководству "Медеу" полностью закрыть опасный участок автодороги. В настоящее время дорога Медеу - Шымбулак перекрыта, ведутся восстановительные работы.
ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков. Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности", - обратились в ведомстве к жителям Алматы.
По данным ДЧС Алматы, в горах объявлен высокий ("красный") уровень лавинной опасности.
В настоящее время сходят "мокрые" лавины. Шансов выжить у попавшего под такую лавину практически нет", - заявили в департаменте.
По его данным, только за последние двое суток в горах Алматы сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом порядка 50 тысяч кубометров.
12.04.2023, 10:40 54536
Замгенпрокурора РК прокомментировал задержание нефтяников
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев в кулуарах сената ответил на вопросы журналистов по задержанию протестующих нефтяников из Жанаозена, передает корреспондент агентства.
По словам Умиралиева, все ранее задержанные нефтяники отпущены, пятеро из них привлечены к административной ответственности в виде предупреждение за участие в несанкционированной акции протеста.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане.
Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали.
Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Сегодня в пресс-службе КМГ сообщили, что бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company". Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 08.57 по времени Астаны выехали поездом в Жанаозен", - проинформировали в компании.
Аким региона Нурлан Ногаев призвал жителей Мангистауской области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
12.04.2023, 10:06 55946
Более шести часов тушили вековое здание элеватора в Костанайской области
По словам очевидцев, работники местной железнодорожной станции жгли траву возле железной дороги, огонь перенесся на элеватор
Фото: t.me/NashaGazetaKst
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Костанай. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Федоровка Костанайской области загорелось девятиэтажное здание сушилки 1929 года постройки, с пожаром боролись более шести часов.
Сообщение о возгорании поступило в 13.26. Пожарные подразделения прибыли в 13.35. Сильный ветер раздувал огонь, и он перешел на старое 9-этажное деревянное здание сушилки 1929 года постройки на предварительной площади 1080 квадратных метров, сообщили в ДЧС Костанайской области.
В тушении пожара было задействовано 34 человека личного состава и 6 единиц техники, местные исполнительные органы - 10 человек и 5 единиц техники и пожарный поезд АО "НК "КТЖ" в составе 3 человек.
Локализовать пожар удалось в 18.45, ликвидировать - в 19:50. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.
По словам очевидцев, причина пожара в том, что работники местной железнодорожной станции жгли траву возле железной дороги, огонь перенесся на элеватор, информирует издание "Наша газета".
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