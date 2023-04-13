Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области Дополнено
Он призвал сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации
Фото: скриншот из видео из соцсетей
Актау. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким региона Нурлан Ногаев призвал жителей Мангистауской области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Уважаемые мангистаусцы, дорогие земляки! В этой непростой ситуации мы должны проявить выдержку и не принимать эмоциональных решений. Нагнетание напряжения в обществе, нарушение закона и правовых норм приведет к дестабилизации обстановки и не будет способствовать решению возникшей проблемы. Уважаемые земляки, я обращаюсь к вам с призывом не допустить дестабилизации", - заявил Ногаев.
Он отметил, что ситуация должна решаться только в рамках закона.
Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве. Сейчас важно не пойти на поводу провокаторов. Нельзя давать повод деструктивным элементам для расшатывания ситуации. У нас одна цель - чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось. Для нас всех крайне важным является удержать ситуацию в рамках правового реагирования. И мы должны работать над этим. Нам всем нужна стабильность на наших предприятиях!" - сказал аким.
Он призвал в священный месяц Рамазан быть вместе, быть сплоченными, едиными в сохранении стабильности и спокойствия.
Мы с вами прошли многое благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что и это мы тоже преодолеем вместе", - заключил глава региона.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане.
По информации портала "Sputnik Казахстан", рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором митинговавшие в Астане жанаозенцы сообщают, что отправляются домой.
По данным Sputnik.kz, представитель инициативной группы со стороны протестующих сообщил, что все рабочие сегодня возвращаются домой. Несколько человек останутся в Астане, чтобы решить проблемные вопросы с "КазМунайГазом".
Дополнено. 12.04.2023, 09.20
Как сообщили в пресс-службе КМГ, бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company". Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 8:57 по времени Астаны выехали поездом в Жанаозен", - проинформировали в компании.