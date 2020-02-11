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Аэропорт Алматы оцепили и эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

10.02.2020, 19:40 5725
Аэропорт Алматы оцепили и эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве
Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Психически больной житель Алматы задержан за сообщение о "заминировании" аэропорта, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение поступило на пульт 102 сегодня, в 17.52, и было передано подразделениям департамента полиции на транспорте, которые организовали оцепление воздушной гавани и эвакуацию людей. 
 
"Личность звонившего уже установлена. Это 23-летний мужчина. Сейчас он задержан и доставлен в УП Алмалинского района. На данном этапе уже установлено, что этот мужчина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере. Ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования", - сообщил начальник Центра оперативного управления ДП города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин. 
 
Он уточнил, что сведения о заминировании аэропорта не подтверждаются. 
 

Экстренными службами города поисковые мероприятия завершены. Поводов для паники и беспокойства нет", - подчеркнули в пресс-службе департамента полиции.


Ранее сообщалось, что полиция Алматы провела проверки после сообщения о заминировании ресторана быстрого питания и других объектов. Напомним, жителя Алматинской области приговорили к двум годам лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве на вокзале.
 

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