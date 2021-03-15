Авиакатастрофа под Алматы: названы три основные версии крушения самолета АН-26

фото с сайта almaty.tv

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Причиной авиакатастрофы военного самолета АН-26, в результате которой погибли четверо военнослужащих, могли стать погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор, передает Kazakhstan Today.

Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор", - сообщает телеканал Almaty.tv .

Новость о крушении военного самолёта АН-26 под Алматы потрясла казахстанцев. Трагедия произошла в субботу 13 марта, в 17.22, близ аэропорта в поселке Кызылту на территории Алматинской области.

На борту находились шесть человек. Четверо погибли , двое госпитализированы в Городскую клиническую больницу №4 . Они в реанимации, за их жизнь борются врачи. По некоторым данным, воздушное судно не долетело до взлётно-посадочной полосы. Одна из основных причин - сложные погодные условия. 13 марта в Алматы был сильный туман. На место стянуты все службы", - говорится в сюжете телеканала.

Также стало известно, что на место катастрофы выехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Глава мегаполиса выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую медпомощь пострадавшим. Свои слова поддержки родным и близким военнослужащих выразили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Елбасы и президент пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Глава государства сообщил, что поручил выяснить причину авиакатастрофы

Известно, что военный самолёт летел из Нур-Султана в Алматы. С радаров он пропал в 17.20 по местному времени, а приблизительно спустя две минуты произошло крушение. Об этом через три минуты доложила диспетчерская служба аэропорта Алматы. Возгорание авиационного судна ликвидировали в 18.00. Территория, где случилось ЧП, всё ещё оцеплена. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи, 15 единиц техники департамента по ЧС города и области, службы аэропорта.

Из-за ЧП работа аэропорта была временно приостановлена. Известно, что вылет и прием бортов был задержан на час. На данный момент все уже восстановлено и аэропорт работает в штатном режиме.

В 18.50 по местному времени все рейсы пошли на прием, на вылет. Расписание восстановилось. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы уходят по расписанию", - проинформировала пресс-секретарь Международного аэропорта Алматы Наталья Соколова.

В частности, задержка рейсов была по направлению в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.

В Комитете национальной безопасности подтвердили, что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. КНБ ведет расследование причин авиационного происшествия.





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